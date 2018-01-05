İzmir'de düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki gündür yazarak, çizerek üzerime geliyorlar. Kendilerince birşeyler yazıyorlar. Uyuşturucu bağımlısı bir anne gözü mor şekilde yanımıza gelip, 'Siz güçlü insanlarsınız ne olur bize yardım edin' diyor. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı" diye konuştu.
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"Benim Polisim Ne Demek İstediğimi Anladı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı" dedi.
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