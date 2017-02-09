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Benim herşeyimdi

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Benim herşeyimdi
Dün sabah yakın dostu Ajda Pekkan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ayşe Ersayın'ın cenazesi Erenköy Galip Paşa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merdivenköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

CANIMDI CİĞERİMDİ!

Ajda Pekkan yakın dostu  Ayşe Ersayın'ı son yolculuğuna uğurlamak için cenazeye geldi.  Güçlükle konuşan Pekkan "  Çok yakın arkadaşımdı. O hepimizin Ayşe'siydi. Benim canımdı, ciğerimdi. Bir gece evvel görüşmüştük. Beraber film izlemiştik. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

AYŞE ERSAYIN KİMDİR

Ayşe Ersayın, Özel Yükseliş Koleji'ni bitirdikten sonra Bülent Osma ile evlendi. Uzun süren evliliğinin ardıdan, ayrıldıktan sonra İstanbul’ a yerleşti. TRT de yayınlanan "Bir Cumartesi Eğlencesi" programında Aydoğan Ergezen’e asistanlık yaptı.

Star televizyonunun kurulması ile Aydoğan Ergezen'le birlikte bu kanala geçti.

Bir sene yönetmen yardımcılığı yaptıktan sonra Mustafa Mayadağ ile birlikte Pazarlık isimli müzik eğlence programını yapmaya başladı. Kısa bir süre sonra Cuma Postası isimli programla yapımcı yönetmenliğe adım attı.

Star TV'de Piknik, Salı Pazarı, Kabere Kiboş, Şamata, Benimle Oynarmısın yarışması, Jazz Festivali gibi programlara imza attı. Uzun bir süre bayram özel proglamları ve yılbaşı eğlence programları hazırladı.

Star TV'de çalışırken yüze yakın konser çekti.

Konser çektiği bazı sanatçılar:
Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kenan Doğulu, Ayşegül Aldinç, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş, Seda Sayan, Yıldız Tilbe, Hülya Avşar, Zuhal Olcay, Diana Ross, Shirley Bassey, Dionne Warwick, Al Jarreau, David Sanborn, Salif Kama.

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