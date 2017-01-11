‘BENİM ADIM FETHİ SEKİN’ KLİBİNİN PERDE ARKASI!

Ali Eyüboğlu / Magazin

İki teröristin İzmir Adliyesi için planladıkları katliamı canı pahasına önleyen trafik polisi Fethi Sekin adına yapılan klibi izlediniz mi?

İnsanın tüylerini diken diken eden bu klip nasıl çıktı ortaya?

TRT 1 Haber’in patronu ve spikeri Erhan Çelik, şehit polisin ardından yazdığı satırları okutmak istediği ünlüleri tek tek aradı.

Çelik, onlardan verdiği cümleleri okuyup, cep telefonuyla kaydettikten sonra whatsapp’la kendine yollamasını istedi.

Fatih Terim, Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Oktay Kaynarca, Wilma Elles, Demet Akalın, Murat Boz, Mustafa Ceceli, Cengiz Kurtoğlu, Emre Altuğ, Esra Erol, Pelin Çift, Hande Fırat gibi ünlülerin yanı sıra STK yöneticileri Rifat Hisarcıklıoğlu (TOBB Başkanı), Şenol Göka (TRT Genel Müdürü), Şakir Ercan (TMSF Başkanı) ve İlker Aycı (THY), kendilerini şehit polisin yerine koyup, “Benim adım Fethi Sekin” dedi.

Erhan Çelik’in kaleminden çıkan metinleri okuyup TRT’ye yollayan ünlülerin görüntüleri üstüne Melih Gökkaya da şahane bir kurgu yaptı ve ortaya bu duygusal klip çıktı.

Özel kanallardan biri böyle bir iş yapmaya kalksa, katılanların yelpazesi bu kadar geniş olmazdı.

TRT, kurum olarak buna soyunsa, bürokrasi bu denli hızlı yol alamazdı.

Projenin sahibi TRT1 Haber’in başına özel sektörden gelen Erhan Çelik’ti. O nedenle bir hafta sonu mesaisiyle ortaya böylesine etkileyici bir iş çıktı.

Kutluyorum emeği geçenleri.

KAR KÜREME ARACINDAN YOL İSTEYEN SÜRÜCÜLER

Bu yıl İstanbul’daki kar esaretinin birinci sebebi şu:Çok kar yağdı.

Kar lastiği olmadığı halde trafiğe çıkanlar yollarda kalınca bazı yerlerde iş çileye dönüştü. Büyükşehir ana yolları temizlerken, ara yollardaki karları temizlemeyen ilçeler yine sınıfta kaldı. Bu kış, kar küreme aracından selektör yaparak yol isteyen sürücüleri de gördü Türkiye.

KURAL VE CEMCİR’İN İLK YAPIMCILIK SINAVI

Ahmet Kural’la Murat Cemcir’in oyuncu ve yapımcı oldukları “Çalgı Çengi İkimiz”i, vizyona girdiği ilk üç günde 607.133 kişi izledi.

İnsanların terör endişesiyle sokağa çıkmaktan imtina ettiği bir dönemde ve İstanbul’un kara teslim olduğu hafta sonunda süper bir gişe bu.

“Düğün Dernek”le 6.980.070, “Düğün Dernek 2: Sünnet”le 6.073.364 bilet kestirmiş ikili, yeni filmleriyle de aynı başarıyı elde edebilir mi?

Bu konuda fikir yürütmek için ikilinin önceki filmlerinin ilk üç gün rakamlarına bakmak gerek.

Çalgı Çengi: 19.208

Düğün Dernek: 572.838

Düğün Dernek 2 - Sünnet: 1.380.122

İlk iki filme oranla 607.133 seyirci çok iyi bir açılış, son filme göre ise yarı yarıya düşüş.

Murat Cemcir, “Rekor bekliyor musunuz?” sorusuna, “Rekor değil, dekor olmazsak çok mutlu oluruz” diyerek yanıt vermişti. Toplamda 59.736 kişinin izlediği “Çalgı Çengi”nin devamını yapıp, ilk üç günde üstelik böyle bir ortamda bu kadar seyirciyi sinemaya çekmek, Avrupa turunu sürdüren ikiliyi ziyadesiyle mutlu etmiş olsa gerek.

Dekor olmaktan kurtuldular nasılsa, yeni bir rekor gelmese de olur.

GÜNÜN SÖZÜ

Havayı geldiği gibi, rüzgârı estiği gibi, kadını olduğu gibi kabul edin. (Alfred de Musset)