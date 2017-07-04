Beni transfer edin!

Transfer dönemini şu ana kadar sessiz geçiren ve birçok oyuncu ile ismi anılmasına karşın imza haberi gelmeyen Beşiktaş’ta; ses getirecek sürpriz bir gelişme yaşandı...

Yeni sezonda Siyah-Beyazlı takımda oynamak istediğini yetkililere ileten Volkan Babacan, “Bonservis konusunu ben hallederim. Yeter ki siz beni almak için bir hamlede bulunun” dedi.

Habertürk'ün haberine göre Kartal’ın başkanı Fikret Orman’ın da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.Milli Takım’ın ve M.Başakşehir’in başarılı kalecisi Volkan Babacan’ın, Siyah-Beyazlı yönetime mesaj gönderip Beşiktaş’ta oynamayı çok istediğini belirttiği aktarıldı.

Volkan Babacan’ın, Şampiyonlar Ligi’nde direkt olarak gruptan başlayacak olmalarının yanı sıra yeni sezonda da ligde şampiyonluğun en büyük adayı olmaları nedeniyle Kartal’da oynamayı çok istediğini ayrıca söylediği öğrenildi.Bonservis konusunu kendisinin halledebileceğini ve sorun çıkmayacağını da belirten Volkan, Beşiktaş yönetiminin transfer için bir hamlede bulunmasının yeterli olacağını söyledi.

Milli Takım kamplarında da Beşiktaşlı oyunculara bu yöndeki görüşünü paylaştığı ortaya çıkan başarılı eldivenin, “Gıptayla baktığım bir takımsınız. Başakşehir’de çok mutluyum, her şey yolunda ancak ama sizin stadınızdaki atmosferde ve öyle bir takımda forma giymeyi çok istiyorum, umarım gerçekleşir” dediği belirtildi...