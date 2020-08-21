- 1
Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Bodrum'daki evine giden Selin Ciğerci, tatil pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
- 2
Şıklığıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni önceki gün tekne turuna çıktı.
- 3
36 yaşındaki ünlü, bikinisinin üzerine 4,1 milyon TL'lik pırlanta takı taktı.
- 4
Takılarıyla gündem olan Selin Ciğerci, "Hamd olsun çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum. Şimdi içinizde sallayanlar olacak, hikayelerime baksınlar her gün en çok satanlar arasındayım. Yardımlarımı da yapıyorum çok şükürler olsun" ifadelerini kullandı.
- BIST 1.111
- Altın 457,695
- Dolar 7,3349
- Euro 8,6327
- İstanbul 27 °C
- Ankara 29 °C
- Eda’nın bu pozuna tepki
- OLMAZ BÖYLE BİR SEY
- Müjde'den sonra dolar yükseldi
- Beni kıskanan çok insan var
- Emina kimden akıl alıyor?
- Sosyetik kızları dolandırdı mı?
- Set te Korona paniği
- Didem'den yatak pozu
- Erdoğan Müjdeyi verdi!..
- Sosyal Medyada SWAP söylentileri
- Dünya Sağlık Örgütü’nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı
- Libya Ulusal Mutabakat hükümeti ateşkes talimatı verdi
- Demirtaş’ın paylaşımına Varank’tan sert tepki!
- Reuters müjde bombasını patlattı!
- Erdoğan'ın vereceği müjdenin detayları belli oldu
Beni kıskanan çok insan var
Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci, 4,1 milyon TL değerindeki takıları ile gündem olmasının ardından açıklama yaptı: Hamd olsun çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum.
Etiketler: Selin Ciğerci
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Eda’nın bu pozuna tepkiYayınladığı erotik pozlarıyla dikkatlerin üstüne çeken magazin basınında sürekli haber olan Eda Taşpınar verdiği müstehçen pozu başını belaya soktu.
OLMAZ BÖYLE BİR SEYBrezilya'da Zoom üzerinden öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi için toplantı gerçekleştiren belediye meclis üyeleri, katılımcılardan birinin kamera açıkken odada cinsel ilişkiye girmesine şahit oldu.
Beni kıskanan çok insan varSosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci, 4,1 milyon TL değerindeki takıları ile gündem olmasının ardından açıklama yaptı: Hamd olsun çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum.
Emina kimden akıl alıyor?Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic tatiline Göcek-Bodrum hattında devam ediyor. Jahovic'e 'Akıl hocam' dediği annesi eşlik ediyor.
Sosyetik kızları dolandırdı mı?Ünlülerin Instagram üzerinden yaptığı vurgun şaşırttı! Birçok sosyetik ile fenomenin reklam karşılığı bedavaya sahip oldukları ürünleri tanıtmadan sırra kadem bastıkları konuşuluyor!
VİDEO GALERİ
- 17:08 - Eda’nın bu pozuna tepki
- 17:03 - OLMAZ BÖYLE BİR SEY
- 17:00 - Müjde'den sonra dolar yükseldi
- 16:52 - Beni kıskanan çok insan var
- 16:42 - Emina kimden akıl alıyor?
- 16:38 - Sosyetik kızları dolandırdı mı?
- 16:32 - Set te Korona paniği
- 16:23 - Didem'den yatak pozu
- 14:44 - Erdoğan Müjdeyi verdi!..
- 14:31 - Sosyal Medyada SWAP söylentileri
- 14:27 - Dünya Sağlık Örgütü’nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı
- 14:17 - Libya Ulusal Mutabakat hükümeti ateşkes talimatı verdi
- 13:11 - Demirtaş’ın paylaşımına Varank’tan sert tepki!
- 13:07 - Reuters müjde bombasını patlattı!
- 12:55 - Erdoğan'ın vereceği müjdenin detayları belli oldu
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim