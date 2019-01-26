Beni iş adamı Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor

İş adamı Yiğit Aytaç yaşadığı dolandırıcılığı haber konseyine anlattı.

Sinan Furat'la Pazarcı çiftliği adı altında tavuk çiftliği kuran Yiğit Aytaç geçici süreliğine devrettiği çiftliği bidaha geri alamadı.

Yiğit aytaç, çiftliğini ve mal varlığını almak için otel de çekilmiş usulsuz görüntüleri ile kendisine şantaj yapıldığını, ölümle tehdit edildiğini aktarırken sözlerine ekledi " Bu adamlar benim mal varlığımı almak için usulsuz otel odasın da çekilmiş görüntülerimle tehdit ettiler zaten savcılığa suç duyurusun da bulundum evlerinde, cep telefonların da arama yapıldı hepsi alındı. Şuan davamız devam ediyor hemen hemen 10 ay oldu" dedi. Tehditlerin hala devam ettiğini belirten Aytaç "davaları geri çekmem için tehdit ediyorlar, vururuz diyorlar, polise gitsen ne olur gibi şeyler diyorlar".

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Yiğit Aytaç'ın ifadeleri