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Bengü'nün düğün maliyeti 1 milyon lira

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Bengü'nün düğün maliyeti 1 milyon lira
Ağustos ayında dünya evine girmeye hazırlanan şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu, düğün için 1 milyon lira harcadı.

39 yaşındaki Bengü bir yıldır aşk yaşadığı armatör Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta dünya evine girecek.

600 KİŞİ DAVETLİ
Bir otelde 600 kişilik düğün yapılacak. Damat Selim Selimoğlu, düğün için hiçbir masraftan kaçınmadı.

DÜĞÜN 1 MİLYON LİRA
Çif, Bengü'nün evinde düzenlenecek kına gecesi, gelinlik, nikahtan sonraki parti elbisesi, yemekli düğün ve balayı için 1 milyon lirayı gözden çıkardı.

4 TIR ÇİÇEK
Bengü düğünde salonun büyük bir bahçe gibi olmasını istedi. Selim Selimoğlu bunun için dört tır dolusu orkide, şakayık ve kır çiçekleri getirtecek. Salondaki süsleme ve çiçek masrafı şimdiden 150 bin TL'yi buldu.

BALAYI AVRUPA TURU
Çift balayında Avrupa turuna çıkacak. Rotada Paris de olacak. Çiftin Paris'i seçmesindeki neden ise Selimoğlu'nun Bengü'ye 250 bin liralık tek taşla orada evlilik teklifi etmesi.

 

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