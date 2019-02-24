Bengü'nün bebek heyecanı

2018 yılında nikâh masasına oturan Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, bebek müjdesini sosyal medya hesaplarından vermişti

16 haftalık hamile olduğunu açıklayan Bengü, bebek odası hazırlığı için beklemeye dayanamadı. Şarkıcının bu özel oda için şimdiden 40 bin liraya yakın harcama yaptığı konuşuluyor.