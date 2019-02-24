16 haftalık hamile olduğunu açıklayan Bengü, bebek odası hazırlığı için beklemeye dayanamadı. Şarkıcının bu özel oda için şimdiden 40 bin liraya yakın harcama yaptığı konuşuluyor.
- BIST 103.186
- Altın 227,073
- Dolar 5,3171
- Euro 6,0307
- İstanbul 2 °C
- Ankara 6 °C
- İstanbul'da eğitime bir günlük kar tatili
- Bensu Soral'ın estetiksiz hali şaşırttı
- Ece'nin öfkesi dinmiyor!
- Bengü'nün bebek heyecanı
- 200 bin liralık alışveriş
- Ozan Güven eski aşkının isteğini kırmadı
- Şeyma'nın olay yaratan pozu
- İstanbul beyaz'a büründü
- Adriana Metin'i unuttu ama Türkiye'yi unutamadı
- Eser Yenenler eleştirleri Ti'ye aldı
- ABD'den Gezi Parkı soruşturmasına tepki
- "İstanbul'u hasta ettiler"
- Son dakika.. İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
- Yasa yürürlüğe girdi emeklilere müjde
- Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Bengü'nün bebek heyecanı
2018 yılında nikâh masasına oturan Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, bebek müjdesini sosyal medya hesaplarından vermişti
Etiketler: bengü, selim selimoğlu, bebek
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bensu Soral'ın estetiksiz hali şaşırttıGüzelliğiyle tüm Türkiye’nin hayran olduğu oyuncu Bensu Soral’ın yıllar önce ikiz kardeşi Bedirhan Soral’la çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Ece'nin öfkesi dinmiyor!Şarkıcı Demet Akalın ile 6 yıllık küslüğünü bitiren Alişan'a, yakın dostu sunucu Ece Erken çok ağır laflarla yüklendi.
Bengü'nün bebek heyecanı2018 yılında nikâh masasına oturan Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, bebek müjdesini sosyal medya hesaplarından vermişti
200 bin liralık alışveriş'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğunda performansıyla bu yıl çok konuşulan Seda Sayan, Barcelona'ya gitti.
Ozan Güven eski aşkının isteğini kırmadıOzan Güven bir zaman aşk yaşadığı iddia edilen Meryem Uzerli'yi kırmadı.
VİDEO GALERİ
- 22:50 - İstanbul'da eğitime bir günlük kar tatili
- 22:37 - Bensu Soral'ın estetiksiz hali şaşırttı
- 22:31 - Ece'nin öfkesi dinmiyor!
- 22:23 - Bengü'nün bebek heyecanı
- 22:07 - 200 bin liralık alışveriş
- 21:55 - Ozan Güven eski aşkının isteğini kırmadı
- 11:40 - Şeyma'nın olay yaratan pozu
- 11:33 - İstanbul beyaz'a büründü
- 06:14 - Adriana Metin'i unuttu ama Türkiye'yi unutamadı
- 02:30 - Eser Yenenler eleştirleri Ti'ye aldı
- 01:59 - ABD'den Gezi Parkı soruşturmasına tepki
- 01:55 - "İstanbul'u hasta ettiler"
- 01:40 - Son dakika.. İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
- 01:37 - Yasa yürürlüğe girdi emeklilere müjde
- 15:34 - Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim