BENGÜ VE KIZI ZEYNEP'İN SEVİMLİ HALLERİ!

3 ay önce anne olan şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bengü kızı Zeynep’le çektiği bu videosunu “İlk kahkahalar, ne yapacağımı şaşırıyorum o böyle kahkahalar atınca... Güler yüzlü kızım; hep çok mutlu ol; hep böyle neşe dolu bir hayatın olsun.Bal kızım benim. #zeynep3aylık” notuyla paylaştı..