Bengü kızı Zeynep’le çektiği bu videosunu “İlk kahkahalar, ne yapacağımı şaşırıyorum o böyle kahkahalar atınca... Güler yüzlü kızım; hep çok mutlu ol; hep böyle neşe dolu bir hayatın olsun.Bal kızım benim. #zeynep3aylık” notuyla paylaştı..
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BENGÜ VE KIZI ZEYNEP'İN SEVİMLİ HALLERİ!
3 ay önce anne olan şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Etiketler: bengü selimoğlu, ünlü şarkıcı, hamile, anne oldu, zeynep selimoğlu, kahkaha
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VİDEO GALERİ
- 13:48 - İBB’NİN 12 YILDIR ÇIKAN DERGİSİNDE ATATÜRK İLK KEZ KAPAK OLDU!
- 12:23 - BENGÜ VE KIZI ZEYNEP'İN SEVİMLİ HALLERİ!
- 12:08 - SEFİRİN KIZI İLK FRAGMANI YAYINLANDI!
- 11:55 - BADE İŞÇİL'DEN ESKİ EŞİNE DESTEK GELDİ!
- 11:39 - GÜNGÖREN BELEDİYESİ’NDEN TEPKİ ÇEKEN UYGULAMA: “ATATÜRK BÜSTÜ YOK, TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLMEDİ”
- 11:24 - ÇAĞLA ŞIKEL TABURCU OLDU!
- 11:17 - BEYONCE VE JAY Z, VERECEKLERİ PARTİ İÇİN DAVETİYE OLARAK ROLEX SAAT GÖNDERDİ!
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- 11:04 - SON DAKİKA… TERÖR ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA’YA ŞANTAJA BAŞLADI!
- 11:01 - “ATATÜRK VE CUMHURİYET” PUL SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ!
- 10:56 - SON DAKİKA… ERDOĞAN’IN ABD ZİYARETİ ÖNCESİ SKANDAL ÇAĞRI!
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- 16:42 - ERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!
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