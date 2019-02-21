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Bengü anne olmaya mı hazırlanıyor

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Bengü anne olmaya mı hazırlanıyor
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan ünlü popçu Bengü bebek beklediği iddialarına cevap verdi.

29 Ağustos'ta bir yıllık sevgilisi Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturanBengü'nün anne olmaya hazırlandığı iddia edildi.

İDDİALARI YALANLADI

15 Şubat'ta "Yazık" adlı single çalışmasını müzikseverlerle buluşturan ünlü popçunun bu nedenle iki heyecanı birlikte yaşadığı iddia edildi. Ancak açıklama yapan Bengü, iddiaları yalanlayarak çocuk sahibi olmayı istediğini söyledi.
"BEBEK OLDUĞUNDA SİZE SÖYLEYECEĞİM"

Selim Selimoğlu'yla büyük bir aşkla evlenen Bengü'nün geçen ay da hakkında hamile olduğu haberi gündeme gelmişti. Ancak ünlü popçu "Özel ve çok hassas konular...Çocuk sahibi olmayı çok istiyoruz. Öyle bir müjdeyi ben gereken zamanda vermeyi çok istiyorum. Hayırlısı inşallah... Ama şu an için öyle bir şey yok. Olunca ben söyleyeceğim" açıklamasını yapmıştı.

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