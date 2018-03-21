Bengü Affetmedi!

Bengü sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden bir kullanıcıyı affetmedi. Şarkıcı konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi.

Güzel şarkıcı Bengü, "Geçmiş Olsun" isimli şarkısına klip çekti. Klipte de saçlarını tepeden topladı. Bengü'nün bu imajı Jennifer Lopez'e benzetildi.

Bengü hakareti affetmedi!Bengü sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden bir kullanıcıyı affetmedi. Şarkıcı konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi.Foto Galeri - 21.03.2018 14:42 1Güzel şarkıcı Bengü, "Geçmiş Olsun" isimli şarkısına klip çekti. Klipte de saçlarını tepeden topladı. Bengü'nün bu imajı Jennifer Lopez'e benzetildi.2Sosyal medyada "Bengü mü, Jennifer mı?" şeklinde bir tartışma yaratıldı. Bu karşılaştırma sonucu yapılan yorumlardan birinde Bengü'ye hareketler edildi.

