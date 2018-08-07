Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Portekiz deplasmanında sahneye çıkıyor. Sezonun ilk resmi müsabakası öncesi sarı lacivertlilerde tek hedef tur için avantajlı bir skor ile İstanbul’a dönmek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Portekiz ekibi Benfica'yla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, 44. sezonunu geçireceği uluslararası arenada 221. maçına çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 220 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 94 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 274 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 326 gol gördü.

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarında deplasman karnesini düzeltti. Genel olarak Avrupa kupalarında deplasmanda iyi sonuçlar elde edemeyen sarı-lacivertliler, 2010 yılından bu yana ise dış sahada performasını artırdı. Fenerbahçe, son 8 yılda Avrupa'da deplasmanda oynadığı 28 maçın 18'ini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakiplerine 10 kez de yenildi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki resmi maçlarda dış sahada aldığı 27 galibiyetin 10'u da son 8 yılda elde etmiş oldu.

Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Benfica - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde deplasmanda bugüne dek 111 maçta 62 yenilgi aldı. Yaptığı 111 maçta sarı-lacivertli ekip ayrıca 27 galibiyet ve 22 beraberlik alarak sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda rakip filelere 114 gol atarken, kalesinde 206 gol gördü.

Avrupa kupalarındaki başarıları

Avrupa'daki en büyük başarısını UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda ise birer kez çeyrek finalde mücadele etti. Tarihinde Avrupa'da bir yarı final, iki kez de çeyrek final gören Fenerbahçe, ilk büyük başarısını 1963-1964 sezonunda yaşadı.

Yugoslav teknik direktör Miroslav Kokotovic yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Rumen ekip Petrolul Ploiesti ve Kuzey İrlanda takımı Linfield'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Macarların ünlü takımı MTK Budapeşte'yle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 3-1 mağlup etti. O zamanki kural gereği yarı finale çıkacak takımı tarafsız sahada yapılacak maç belirledi. İtalya'da oynanan maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, yarı finalin eşiğinden döndü.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda ise Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler, iyi bir performans sergilediği sezonda İngiltere'nin Chelsea takımını İstanbul'da ilk maçta 2-1 yendi. İkinci maçı Londra'da 2-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadı. Kocaman'ın öğrencileri, 2012-2013 sezonunda yarı final oynadığı organizasyonda finali kıl payı kaçırdı. İlk maçta Kadıköy'de 1-0 yendiği Benfica'ya deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da final oynama şansını yakalayamadı.

En golcü Alex, en çok forma giyen Volkan Demirel

Fenerbahçe'de Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcu unvanı Alex de Souza'da. Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra kariyerini ülkesi Brezilya'da noktalayan Alex, 61 Avrupa kupası maçında 15 gol kaydetti. Sarı-lacivertli formayı Avrupa kupalarında en fazla giyen futbolcu ise Volkan Demirel. Takımda 17. sezonunu geçiren tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında 86 maçta görev yaptı.