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Benden korktular

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Benden korktular
Hollanda'dan sınırdışı edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Fethiye'de "Benden kadın olduğum için korktular" dedi.

Muğla Fethiye'de bir dizi temas ve açılışlara katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma  Betül Sayan Kaya, AKP'lilere seslenerek Hollanda'da yaşadıklarını anlattı. Kaya "Terör örgütlerine izin veren Hollanda benden niçin korktu? Kadın olduğum için. Evet benden korktular ve aynı zamanda 16 Nisan'da yapılacak referandumda evet çıkmasından korktukları için 2023, 2051, 2071 hedeflerini sizlerin desteğiyle emin adımlarla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, "Bu millet ağır aksak işleyen bu yönetim sisteminin değişmesi kararını 15 Temmuz'da işgalci darbecilere karşı gösterdiği onurlu duruşla ortaya koyarak göstermiştir" dedi. 

"300 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YAPILIRDI"

Bakan Kaya referandum süreci hakkında ise şöyle konuştu:

"Aslında siyaset üstü bir mesele, partiler üstü bir mesele, yeni anayasa bir memleket meselesidir. Çünkü bu millet koalisyon dönemlerini yaşadı. Bir gecede bir kitapçık, anayasa kitapçığı fırlatıldı. Bu millete tam 638 milyar liralık bir bedel ödettiler. AK Parti iktidar oldu. Tam 14 yıldır o kitapçığın fırlatılmasının bedelini ödedik. Çok şükür 15 yıllık AK Parti iktidarında güçlü bir yönetim anlayışıyla biz borcumuzu ödedik. Ama 638 milyarla neler yapılmazdı ki? Bakın 638 milyara tam 300 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi köprü inşa edilebilirdi. Bu bedeli bu millet niçin ödesin? Biz istiyoruz ki bu sistemi değiştirelim, güçlü bir yönetim sistemi getirelim. Bakın bu parti meselesi değil. Partilerden bağımsız olarak sistemi güçlü kılmak istiyoruz."

Murat Sökdü

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