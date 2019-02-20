"Ben zaten seksiyim"

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, "Kadınlar sizi kıskanıyor mu" sorusuna, "Benden kadınlara zarar gelmez" cevabını verdi.

Türkiye'nin en çok beğenilen kadınlarından birisi olan Burcu Esmersoy, hemcinsleri ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Kadınların görünüşünü en çok beğendiği isim olan Esmersoy, "Kadınlar sizi kıskanıyor mu?" sorusuna cevap verdi.

"KADINLARA BENDEN ZARAR GELMEZ"

Sunuculuğunun yanında güzelliğiyle de büyüleyen Burcu Esmersoy "Kadınlar sizi kıskanıyor mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Benim kıskanılacak hiçbir şeyim yok.

Güzel ve seksi olmak için çabalamam bile. Kuralları iyi bilirim. Yani kadınlara 'Benden size zarar gelmez' enerjisini veririm. Bugüne kadar kimseye bir yanlışım olmadı."