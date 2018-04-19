Ben Yazıyorum Hadi Beni de Attır İçeriye!

Yaşar Çakmak yazdı...

Bir değil, iki değil, üç değil… Yeter artık Gülben!

Gülben Ergen’i yıllardır tanırım… Bu kadar hırs, bu kadar çaba ne için? Mankenlik yaptığı dönemlerde gülücüklerle kendini herkese sevdiren bir kızdı Gülben Ergen. Mankenlikten önce oyunculuğa daha sonra da şarkıcılığa soyunan, ­her yaptığı işte başarılı olmak için büyük çabalar harcayan bir hanımefendiydi. O yıllar, benim muhabirlik yaptığım dönemlerdi. Annesini çok seven, annesi ile birlikte Göztepe’de oturan bir Gülben Ergen vardı ama sahneler Gülben’i o kadar hırslı birisi haline getirdi ki artık müşterilerine gülücükler atarak her gün gazino sahnelerine davet ettiği birçok playboylar olmaya başladı. Bunu o zamanlar birçoğu yapıyordu ama o dönemler kendisine en büyük desteği veren oyuncu Öztürk Serengil’in kızı Seren Serengil’di.

Gülben’in ilk yanlış yaptığı konu Seren Serengil’i o dönem birlikte olduğu sevgilisi Aziz Yıldırım’ın kardeşi Ali Yıldırım’dı. Seren Serengil’in yakın arkadaşı Gülben Ergen, Ali Yıldırım’ı Seren’in elinden alarak arkadaşına en büyüğü kazığı atmış oldu. Daha sonra magazin basını yıllarca Serengil ve Ergen kavgalarını, küslüklerini yazıp durdu. Gülben Ergen, kimsenin başına gelmesini istemediği bir olayla karşı karşıya kalmıştı. Burada gerçekten magazin basından tutun da sanatçı dostları Ergen’e destek vererek bu olayı kapatmış ve gündem dışı bırakmışlardı. Yapılması gerekeni yapmışlardı ama Gülben Ergen durmadı…

Daha sonra evli olan iş adamı Cem Uzan’ın kardeşi Hakan Uzan ile ilişki yaşamıştı. Bunu duyan Yeşim Salkım, Hakan Uzan’dan ayrılarak Gülben Ergen’e lanetler yağdırmıştı. Mustafa Erdoğan ile evlenerek çocuklarını dünyaya getiren Gülben Ergen artık bir anne olmuş ve elini eteğini bu işlerden çekilmiş, mütevazi bir hayat yaşamaya başlamıştı. Fakat Mustafa Erdoğan’dan ayrılır ayrılmaz soluğu haber spikeri Erhan Çelik ile almış, aşk yaşamaya başlamış ve sonunda evlenmişlerdi. Daha sonra Erhan Çelik ile ilişkilerinde de çatırmalar başlayan ve boşanan Ergen, evli iş adamı Tolga Duğles ile ilişkisi ortaya çıktı. Asıl kıyamet o zaman kopmaya başladı. Seren Serengil’in konuşması ile Yeşim Salkım’ın Serengil’e destek vermesinden sonra Ergen, Serengil’i mahkemeye verdi. Mahkeme sonucunda Serengil’e üç gün hapis cezası çıktı ve Seren de üç gün cezaevinde yattı. Zaten bu yasayı da anlamış değilim. Şimdi de Erol Köse’ye üç günlük hapis cezası çıkardı. Ne olacak şimdi? Hadi ben de yazdım, hatta daha yazmadıklarım var. O zaman şimdi de bana çıkar! Hodri Meydan! Gülben olmaz böyle şey! Sanatçının özel hayatında yanlışlıkları varsa magazin masalarına konu oluyorsan haksızlığa da uğruyorsan kendini savunacaksın! Hapis kararı değil, konuşma özgürlüğünü kısıtlayarak değil, sen 3 çocuk annesisin, senin anneni ben çok severim, biraz anneni dinle, bence onun dediklerini yapmalısın.

Biliyor musunuz ki ben bu yazıyı herkes yazdı, şimdi ben niye yazma gereği düştüm? Gülben Ergen yeni bir sevgiliye yelken açmış. Tabii ki bir insan sevecek hatta evlenecek, mutlu olmak herkesin hakkı ama ne tesadüftür ki yayınladığın o fotoğraflarda eski kocan Erhan Çelik ve şimdiki sevgilin yapımcı Burak Törer ile aynı masadasın! İşte bunlar hoş hareketler değil! Hep etrafındaki insanların yakınlarından arıyorsun, bunlar hoş şeyler değil! Şimdi, karşılıklı şiirlerle aşkınızı anlatıyorsunuz ama hiç inandırıcı gelmiyor biliyor musun?