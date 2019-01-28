Ben sert erkek olmadım

Serdar Ortaç önceki gün 'Halkın Yıldızları' konserinde sahneye çıktı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekşen konser öncesi başarılı şarkıcı magazin muhabirleriyle sohbet etti.

Serdar Ortaç şu açıklamalarda bulundu: ''Karımın beni hiç sevmediği, çıkarı için benimle evli kaldığı konuşuluyor. Üzülüyorum.Chole'nin beni sevdiğini hissediyorum. Yoksa niye MS hastası bir adamla 7 yıl geçirsin?Ben babam gibi Osmanlı erkeği olamadım. Bu yüzden arkamdan dedikodu yapılıyor''

Bu arada Serdar Ortaç'a bir takipçisi ''Eskiden bu kadar ezik değildin, ne oldu sana?'' diye yazdı.

Serdar Ortaç takipçiye de şu cevabı verdi: ''Ezik değilim, karıma karşı saygılıyım. Evde ikimizin de sözü geçiyor.''

Serdar Ortaç verdiği konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. Başarılı popçu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç verdiği konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. Başarılı popçu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.