Defne Samyeli'den şaşırtan Cem Yılmaz çıkışı!Alışveriş yaptığı sırada gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şakınlık yaşayan Defne Samyeli, "Ben önemli biri değilim. Sizin için büyük vakit kaybı. Gündemi meşgul etmek istemiyorum" sözleriyle şaşırttı

Alışveriş yaptığı sırada gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şakınlık yaşayan Defne Samyeli, "Ben önemli biri değilim. Sizin için büyük vakit kaybı. Gündemi meşgul etmek istemiyorum" sözleriyle şaşırttı.

Soruları yanıtsız bırakan Samyeli, gazetecilerin "Türkiye'nin en çok konuşulan komedyeniyle berabersiniz" sözü üzerine de ilginç bir çıkış yaptı.

Yılmaz aşkıyla sahne ücretini gecelik 80 bin liraya çıkardığı konuşulan Samyeli, "Cem'in popüler olması beni ilgilendirmiyor. Ben bir vatandaş olarak alışverişe çıktım" dedi.