BEN NEYSEM OYUM

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Geçtiğimiz günlerde annesi Dinemis Akkaya'yı kaybeden Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

 

Ünlü model Deniz Akkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Akkaya'nın duygu ve düşüncelerini kaleme aldığı yazıları da dikkat çekiyor. Son olarak beyaz bir bikini ile poz veren deneyimli model, belirli bir yaşa geldiği için baskılanan kadınlar hakkında duygularını anlattı. Akkaya, duygusal ve çarpıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu sene Ağustos ayında 42 oluyorum. Hayatımda en ne istediğimi bildiğim, kendimle barışık ve kendimden en memnun olduğum dönem... 42 yaş kültürümüzde kadınlara kocamış muamelesi yapıldığı, 'artık koca kadın' oldun gibi cümleler altında kadını baskılayan, duygusal şiddet içeren bir yol yordam bu... Işıltılı parıltılı işler yapan kadınlara karşı bu tavır haliyle iyice dozunu arttırmakta... Bugünkü Deniz, bu şiddeti gören bir çok kadına ışık olmakta, bu konuda tevazu göstermeyeceğim çünkü ana derdim daha fazlasını yapmak... Allah ömür verdikçe fazlasını öncelikle hep çalışarak, ışıldayarak ve ilham olarak yapmaya devam edeceğim çünkü kadınlar çok değerli çünkü kadınlar buna değer... Fiziksel değişim burada bir metafor gibi benim için... Görsel dünyada kadınlara yapılan, diretilen tüm güzellik normlarına baş kaldırabilir veya benim gibi ezip geçebilirsiniz. İkisi de muhteşem yollar; ortak bir söylemi var bu iki yolunda; 'ben beni yaratacak kudrete sahibim. Ben ne istersem oyum, öyle mutluyum!'"

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