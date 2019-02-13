"Ben güçlü bir kadınım"

48 yaşındaki şarkıcı Deniz Seki, "Aslı Şafak'la İşin Aslı" isimli programa konuk oldu. Seki, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bloomberg HT'de yayınlanan “Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına dün gece Deniz Seki konuk oldu. Seki, yaptığı samimi açıklamalarla programda duygu dolu anlar yaşadı.

6 YAŞIMDAKİ ÇOCUĞA SARILDIM

Deniz Seki yayında şunları söyledi: "6 yaşında bir fotoğrafım var küçük Deniz Seki'nin yüreğinde. Gözümü kapattığım zaman gözümün önüne geliyor o bana yaşam sevinci veriyor. İçindeki çocuğu koruduğun zaman hayat sana ne kadar zorluk yaşatırsa yaşatsın sen ona sarılıp kendini hatırlayıp başka bir boyuta erişiyorsun. Ben böyle yaşadım başıma gelen zorluklardan sonra. Başıma talihsiz şeyler gelince içimdeki çocuk gözümü kapattığım zaman gözümün önüne geldi. Onunla hayattayım.

BENİM YAŞADIKLARIMI BAŞKASI YAŞASAYDI İNTİHAR EDERDİ

Ben son derece hüzünlü bir hayat hikayem olsa da son derece de eğlenceli bir kadınım. O kız çocuğuna borçluyum. Hayatın bana getirdiği negatiflikleri pozitife çevirmeyi varsaydım öyle ayaktayım. Başka türlü benim yaşadıklarımı başkası yaşasaydı intihar ederdi.

BEN ÇOK SEVİLEN BİR KADINMIŞIM ONU ÖĞRENDİM

Ben çok sevilen bir kadınmışım onu öğrendim. İnsan yaşadığı bulunduğu her mekanı kendi tınısına göre aydınlatıyor. Kendi varlığıyla aydınlatıyor. Oranın güneşi de oluyor kabusu da oluyor. Masa örtülerinden duvar kağıdı yapıp aile fotoğrafları astığı zaman başka bir şey oluyor." (kaynak sacitaslan)