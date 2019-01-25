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Ben asosyalim

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Ben asosyalim
En son 'Şahsiyet' adlı dizide rol alan Cansu Dere, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere takıldı.

Bankadan çıkan oyuncu Cansu Dere ayaküstü basın mensuplarının soruları yanıtlayıp sürpriz bir dizi projesine göz kırptığını şu kelimelerle anlattı; “Şu aralar sakinim. Dinleniyorum. Şahsiyeti yaptım en son, aklımda var bir şeyler. Okuduğum bir dizi hikayesi var. Hikayeyi dinledim senaryosunu bekliyorum“ Öte yandan yıllardır Bebek'te oturduğu evini değiştirip taşınan Dere; ”Evet taşındım. Semt değiştirdim ama neresi olduğunu söylemeyeceğim. Bebek'te oturuyordum ama semti çok kullanan bir insan değilim. Sosyal değilim” dedi.

 

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