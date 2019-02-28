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"Ben aşkımı yaşıyorum bu sizi ilgilendirmez"

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"Ben aşkımı yaşıyorum bu sizi ilgilendirmez"
Kendisinden 19 yaş büyük Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, samimi açıklamalarda bulundu.

Bir kozmetik markasının yeni yüzü olan Hazar Ergüçlü, önceki gün rol aldığı reklam filminin tanıtımına katıldı.

"EVLİLİĞİ HİÇ KONUŞMADIK"

Organizasyon sonunda habercilerle sohbet eden Ergüçlü, yönetmen Onur Ünlü ile ilişkisinde yaş farkının sorun yaratıp yaratmadığı sorusuna, şu yanıtı verdi: “Bu benim hayatım ve ilişkim. Sıra dışı bulunan ilişkim hakkında, her yerde konuşuluyor. Ama ben ilişkimin, ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum.”

Hazar Ergüçlü, evlilikle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Şu an pek düşünmüyoruz. Gündemimizde değil, hiç konuşmadık.”

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