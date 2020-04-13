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Bella Hadid'den #evdeciplakkal pozu

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Bella Hadid'den #evdeciplakkal pozu
Evde kal çağrısına dünyanın en ünlü modellerinden olan Bella Hadid de katıldı

Dünyaca ünlü Vogue dergisi için poz verecek olan B. Hadid, salgından dolayı stüdyo ortamına gidemedi. Bu yüzden B. Hadid çıplak pozlarını Apple’ın iPhone, iPad ve Mac modellerinde yer alan FaceTime üzerinden verdi.

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Ünlü model; bu çekimler için “Zaman değişiyor ve evden çalışmanın yeni bir anlamı var.” ifadelerini kullandı. Görüntü kalitesi FaceTime’da rakiplerine göre bir tık kötü olduğu için bu fotoğraflar çamur gibi görünüyor diyebiliriz. Ancak Vogue Dergisi muhtemelen bu fotoğrafları işleyecek ve yüksek çözünürlüklü hallerini yayınlayacak.

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