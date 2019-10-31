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BELLA HADİD TÜRK YEMEKLERİNDEN VAZGEÇEMİYOR!

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BELLA HADİD TÜRK YEMEKLERİNDEN VAZGEÇEMİYOR!
Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı içli köfte paylaşımıyla Türk hayranlarını şaşırttı. Hadid Türk yemeklerine olan tutkusuyla biliniyor...

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, zaman zaman kendine ziyafet çekiyor ve genelde de Türk yemekleri tercih ediyor.

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Hadid’ler ağustos ayında evlerinde ziyafet vermişti.

Ağustos ayında babası ile birlikte Los Angeles’taki evlerinde içli köfte, lahmacun, patlıcan salatası gibi yemeklerinde de olduğu bir sofra kuran Hadid’in canı yine içli köfte istedi.

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Bella, geçen gün yine içli köfte yediğini gösteren bir paylaşım yaptı ve vatan hasretine dikkat çekti.

Türk yemeklerine olan düşkünlüğü ile bilinen Bella Hadid Instagram Story bölümünde fotoğrafı ‘Ne zaman vatan hasreti çeksem’ notuyla paylaştı.

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