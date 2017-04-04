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Bella Hadid tatilde

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Bella Hadid tatilde
Ünlü model Bella Hadid arkadaşlarıyla tatil yapıyor.

Hadid, Meksika'nın Pasifik kıyılarındaki sahil kenti Cabo San Lucas'ta kendinde bir plaj partisinde böyle görüntülendi.

 
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