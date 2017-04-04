Hadid, Meksika'nın Pasifik kıyılarındaki sahil kenti Cabo San Lucas'ta kendinde bir plaj partisinde böyle görüntülendi.
- BIST 88.522
- Altın 147,847
- Dolar 3,6605
- Euro 3,8988
- İstanbul 16 °C
- Ankara 21 °C
- Manisa'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- Emenike gidiyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı yolda...
- Galatasaray için Jackson Martinez bombası!
- Bella Hadid tatilde
- Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu
- Nebahat Çehre'den alzheimer açıklaması
- Erdoğan resti çekti: İndirin o bayrakları!
- MHP'de yeni istifalar
- Ryan Babel Beşiktaş’a hayat veriyor
- Fikret Orman’dan Aziz Yıldırım kızdıracak sözler
- Bakırköy Belediyesi'nden Rock Festivallerine yeni bir soluk katacak.
- Brezilya'nın ünlü ismi: Viviane Bordin Antalya'yı merak ediyor
- İş dünyasının ünlü isimleri podyumda
- ACUN'U REDDETTİ
- Faruk Salman ve Deniz Seki'nin Avrupa planı hazır
Bella Hadid tatilde
Etiketler: Bella Hadid, Plaj
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ünlü çiftin düğün tarihi belli olduMagazin gündeminin en gözde çifti olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in düğün tarihi belli oldu.
Nebahat Çehre'den alzheimer açıklamasıÜnlü oyuncu Nebahat Çehre hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.
Brezilya'nın ünlü ismi: Viviane Bordin Antalya'yı merak ediyorBrezilya’nın ünlü isimlerinden Viviane Bordin Antalya'ya gelmek istediğini söyledi.
ACUN'U REDDETTİAcun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'yi Survivor'a davet etti. Acun Ilıcalı'nın teklifine sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap veren Yıldız Tilbe, teklifi neden reddettiğini şu sözlerle dile getirdi: Çok uzak, gidiş dönüş 3 gün yol gidemedim. 3..4 saatlik bi yol o
- 17:49 - Manisa'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- 17:37 - Emenike gidiyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı yolda...
- 17:34 - Galatasaray için Jackson Martinez bombası!
- 17:27 - Bella Hadid tatilde
- 17:23 - Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu
- 17:08 - Nebahat Çehre'den alzheimer açıklaması
- 17:04 - Erdoğan resti çekti: İndirin o bayrakları!
- 16:59 - MHP'de yeni istifalar
- 16:52 - Ryan Babel Beşiktaş’a hayat veriyor
- 16:48 - Fikret Orman’dan Aziz Yıldırım kızdıracak sözler
- 16:22 - Bakırköy Belediyesi'nden Rock Festivallerine yeni bir soluk katacak.
- 16:05 - Brezilya'nın ünlü ismi: Viviane Bordin Antalya'yı merak ediyor
- 15:47 - İş dünyasının ünlü isimleri podyumda
- 15:30 - ACUN'U REDDETTİ
- 15:29 - Faruk Salman ve Deniz Seki'nin Avrupa planı hazır
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim