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Bella Hadid nefes kesti!

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Bella Hadid nefes kesti!
ABD'li model Bella Hadid, hafta sonu deniz keyfi yaptı.

Bella Hadid, pembe bikiniyle verdiği pozu “Kıştan önce birkaç dakika daha D vitamini” notuyla Instagram'da paylaştı.

"FİZİĞİYLE GÜNEŞİ BİLE KISKANDIRIR"

Bella Hadid, pembe bikiniyle çekildiği pozu "Kıştan önce birkaç dakika daha D vitamini" notuyla Instagram'da paylaştı. 22 yaşındaki model, formda görüntüsü ile takipçilerinden 1,5 milyon beğeni aldı. Hadid'in bir takipçisi paylaşıma, "Kusursuz fiziği güneşi bile kıskandırır." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Her yolu deniyorum söyle bir fiziğe ulaşamıyorum. Kıskançlıktan öleceğim." yorumunu yaptı.

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