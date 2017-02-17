Ocak ayı içerisinde yaptırdığımız kamuoyu araştırmasına göre belediyemizin çalışmalarından Bakırköylü yurttaşlarımızın memnuniyet oranı %76'ya çıktı. Emekleriyle, özverileriyle, destekleriyle bu memnuniyet oranına katkı sunan tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı için daha fazla çalışmaya daha fazla üretmeye devam edeceğiz.
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BELEDİYEMİZİN ÇALIŞMALARINDAN YURTTAŞ MEMNUNİYET ORANI %76
Etiketler: Bakırköy
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