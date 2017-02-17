BELEDİYEMİZİN ÇALIŞMALARINDAN YURTTAŞ MEMNUNİYET ORANI %76

Belediye personelimizle Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir araya geldik.

Ocak ayı içerisinde yaptırdığımız kamuoyu araştırmasına göre belediyemizin çalışmalarından Bakırköylü yurttaşlarımızın memnuniyet oranı %76'ya çıktı. Emekleriyle, özverileriyle, destekleriyle bu memnuniyet oranına katkı sunan tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı için daha fazla çalışmaya daha fazla üretmeye devam edeceğiz.