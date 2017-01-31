Belediye işçisinin hareketi 'Helal olsun' dedirtti

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Giresun'da ayakkabı hırsızlarını bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen bir kişi, montunu çıkartıp üşüyen köpeğin üzerine örten adamla karşılaştı

Giresun'da ayakkabı hırsızlarını bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen bir kişi ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Sokağın karşısındaki apartmanın önünde soğuk havada aç kalan ve üşüyen köpeğe bir kişinin yemek vermesi ve üzerindeki montu üstüne örtmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun merkez Aksu mahallesinde bir apartman sakini, apartmandaki dairelerin önünden ayakkabı çalan hırsızı bulmak amacıyla güvenlik kamerasını incelemeye başladı.

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Güvenlik kamerasını bir süre inceleyen apartman sakini ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Sokağın karşısındaki apartmanın önünde soğuk havada üşüyen ve aç kalan bir köpeğin yanına bir kişi geldi. Aç ve üşüyen köpeği seven kişi köpeğe yemek verip üstündeki montu çıkararak üstüne örttü. Bir süre köpeğin başında duran kişi daha sonra köpeğin başından ayrıldı. Güvenlik kamerasını görüntülerini izleyen vatandaş, üstündeki montu çıkartıp üşüyen köpeğin üzerine örten kişinin belediyede çalışan bir isçi olduğunu belirtti.

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