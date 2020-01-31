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BELEDİYE DİRENİRSE VALİLİKTEN YAPTIRACAM

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BELEDİYE DİRENİRSE VALİLİKTEN YAPTIRACAM
Valilik, hizmeti gördürdüğü idarenin maliyetini ilgili idareye 15 gün içinde gönderecek

AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul’a direnmesi üzerine, yerel yönetim taslağına “devletin ülke ölçeğinde belirlediği plan ve programlar kapsamında gerçekleştirdiği büyük projeler için belediyece yapılması gereken hizmetlerin yerine getirilmemesi” durumunda söz konusu hizmetlerin valilikler tarafından yapılması, maliyetinin de ilgili belediyenin ödeneğinden kesilmesine ilişkin düzenleme koydu.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre  Yerel yönetim taslağında, söz konusu 57. madde yeniden düzenleniyor ve kapsamı genişletiliyor. Taslakta, Kanal İstanbul başta olmak üzere büyük projeler de kapsama alınıyor. 

Yapılacak harcamalar, Kamu İhale Yasası kapsamında “doğrudan temin” yoluyla gerçekleştirilecek. Bu harcamalar sonucunda ortaya çıkacak maliyet, ilgili belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ve kesinti limitine tabi olmaksızın belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gönderilecek. Valilik, hizmeti gördürdüğü idarenin maliyetini ilgili idareye 15 gün içinde gönderecek.

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