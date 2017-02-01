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Belediye binasına şok saldırı!

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Belediye binasına şok saldırı!
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gaziosmanpaşaspor’un taraftarları, takımlarına destek vermediğini öne sürdükleri Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin binasına meşale ve patlayıcı maddelerle saldırdı.

Uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele ettikten sonra geçen sezon 3. Lig’den düşen İstanbul temsilcisinin taraftarları,  hafta sonu Erokspor’la deplasmanda oynayacakları maça topluca giderken belediye binasına saldırdı. Belediyeye tepki gösteren taraftarlar binaya meşaleler ve patlayıcı maddeler attı. Olaylar sırasında bina bahçesinde kimsenin olmaması sayesinde yaralanan olmadı. 

Öte yandan maçı 2-0 yitiren Gaziosmanpaşaspor, liderlik koltuğundaki rakibinin 12 puan gerisine düşerek şampiyonluk umutlarını yitirdi.

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