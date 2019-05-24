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BELEDİYE BAŞKANI'NI KİM OLDÜRDÜ?

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BELEDİYE BAŞKANI'NI KİM OLDÜRDÜ?
Konya'nın Doğanhisar ilçesi belediye başkanı İhsan Öztoklu, Afiş yüzünden çıkan kavgada öldürüldü. Katil zanlısı eski belediye başkanını oğlu.

Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesine gelen Öztoklu, burada bilboardaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah K'nın oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa  Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada  yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda  vatandaş hastaneye akın etti.


Cinayetle ilgili 3 gözaltı

 

Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Abdullah K. ve kardeşi Osman K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Belediye başkanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin, yakınlarına sabır versin." dedi. Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar ise 3 saatlik müdahaleye rağmen Öztoklu'nun kurtarılamadığını belirterek, "Başkanımız müdahalelere cevap vermedi. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.


MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Öztoklu'nun ailesine başsağlığı diledi. Hastanede Öztoklu'nun vefat haberini alan yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Evli ve iki çocuk babası Öztoklu'nun cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından bugün toprağa verileceği bildirildi. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.

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