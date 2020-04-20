Belediye Başkanı ve Eşine Silahlı Saldırı

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, sabah saatlerinde evlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Mümtaz Şenel’in evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı çaldı. Saldırganlar, kapıyı açan Mümtaz Şenel ve eşine tabancayla ateş açtı. Mümtaz Şenel’in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşini de ayağından vurduktan sonra kaçtı.

Adrese çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mümtaz Şenel ve eşi, buradaki müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Mümtaz Şenel ameliyata alındı.

AMELİYATTAN ÇIKTI

Yapılan ameliyatın ardından Şenel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



VALİLİK: 2 KİŞİ GÖZALTINDA



Burdur Valiliği saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu: “Şu an itibarıyla 2 kişi gözaltına alınmış olup, olayın aydınlatılması ve failin yakalanması ile ilgili çalışmalar bütün imkânlar kullanılarak kapsamlı olarak sürdürülmektedir.”

”15 GÜN ÖNCE DUYUMU ALDIM”

Şenel, geçen hafta ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’ne giren iş makinelerinin fotoğrafını paylaşarak olayı kamuoyuna duyurmuştu. Tepkiler üzerine makineler durdurulmuş, TOKİ soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da alana kamera sistemlerinin takılacağını açıklamıştı.



Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel



Mümtaz Şenel, Salda skandalından sonra yaptığı açıklamada ise belediye ekiplerinin göl etrafında sık sık dolaştığını dile getirmişti. Şenel, yaşanan kum skandalıyla ilgili duyumu 15 gün önce aldığını söylemişti.

Şenel, ”Beyaz kumların olduğu yerden o beyaz kumları alıp kum olmayan yerlere yol yapmaya çalışıyorlar. Kumları taşıdığı yere bu yapacakları Millet Bahçesi’nin binalarını oturtacaklarmış. Bu dediğimiz yere de yürüyüş yolu yapacaklarmış. İş makineleriyle henüz düzeltme fırsatları olmadı, biz olaya müdahale edince zaten durdu” şeklinde konuşmuştu.