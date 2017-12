Belediye Başkanı Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin Anayasa’nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini açıkladı. İlgezdi ise belediye önüne kendi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ, hakkında Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle, Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Battal İLGEZDİ’nin Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasında, İmar Kanununa, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, Devlet İhale Kanununa aykırı hareketle Görevi Kötüye Kullanma, Belediyenin/Kamunun zararına sebebiyet verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Haksız Mal Edinme, kamu görevlilerinin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesine göz yumulması fiillerinin işlenmesi olarak nitelenen aşağıdaki hususlar göz önüne alınmıştır:

1) Battal İLGEZDİ’nin, Ataşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce yaptığı işleri Belediye Başkanı seçildikten sonra sonlandırdığı izlenimi verdiği halde, bu işlerine yakın akrabaları ile siyaset ve iş ilişkisinde içinde bulunduğu kişi ve şirketler aracılığıyla, kendi varlığını gizleyerek devam etmesi,

2) Bu şahıs ve şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin tamamına yakınının Battal İLGEZDİ ile ilişkili ve muvazaalı unsurlar içermesi ve gerektiğinde yeni şirket kurdurularak ya da yakın akrabalarının mevcut şirketlerde yönetim kurulu başkanı olarak görev alması sağlanarak yürütülmesi,

3) Bu kişiler ve/veya şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen inşaat işlerinin Ataşehir Belediyesinin yetki alanı içinde yürütülmesi, yapılan inşaat işlerinde imar mevzuatına ciddi aykırılıklar olmasına karşın Ataşehir Belediyesi görevlileri tarafından zamanında ve eksiksiz olarak gerekli yasal işlemlerin yapılmaması ve/veya yaptırılmaması, hatta gerçeğe aykırı belge düzenlenerek diğer yetkili mercilerin yanıltılması,

4) Yakın akrabalarınca ekonomik durumlarına uygun olmayan şekilde ciddi miktarda gayrimenkul edinilmesi,

5) Ataşehir Belediyesinin bazı taşınmazlardaki hissesinin satışında ve/veya ihalesinde mevzuata aykırı, Belediye Başkanının işbirliği içinde olduğu kişiler/firmalar lehine usulsüz işlemler yapılarak Belediyenin zararına sebebiyet verilmesi,

6) Söz konusu hususlarla ilgili Bakanlığımıza intikal eden çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük iddia ve şikayetlerinin intikal etmiş olması; bunlardan bir kısmı ile ilgili bakanlığımızca işlem başlatılarak soruşturma izni verilmiş olması; ayrıca yetkili adli mercilere intikal etmiş adli mercilerin gereğini takdir etmekte olduğu iddia ve şikayetlerin bulunması ve İstanbul Anadolu Başsavcılığınca Battal İLGEZDİ hakkında İhaleye fesat karıştırma ve haksız mal edinme iddiaları ile ilgili açılmış derdest davanın bulunması. Söz konusu edilen bu yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına, kamuoyunun da bilgisi dahilinde olan; Buz Rezidans adlı yapının üzerinde inşa edildiği parseldeki belediye hissesinin muvazaalı işlemlerle devrinin sağlanması, Buz Rezidans’a ruhsata aykırılıklar olduğu halde yapı kullanma izni verilmesi, İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri uyarınca yaptırım uygulanmaması, yasal yaptırım uygulanma zorunluluğu doğduğunda ise yaptırımın gereği gibi uygulanmaması, Erguvan Parkı olarak bilinen alanda usulsüz, rant amaçlı imar mevzuatına aykırı yapılaşmaya gidilmesi, alanda yapılacak inşaatlar ve yapıların kullandırılması ihalesine fesat karıştırılması, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ’nin akrabalık ilişkisi içinde bulunduğu yakını tarafından imar planında konut alanı olan bir parselin satın alınması, konut alanı olan bu parselde imar mevzuatına aykırı olarak özel eğitim kurumu inşa edilmesi ve daha sonra buranın yine Battal İLGEZDİ’nin yakın bir akrabasının yönetim kurulu başkanlığını yaptığı bir şirkete satılması, bu şirket tarafından da yüksek bedelle özel okul olarak kiraya verilmesi, Oda Kule 1 ve Oda Kule 2 olarak bilenen yapılarda imar mevzuatına aykırı işlemler yapılması, Bütün bu usulsüz, yolsuzluk içeren işlemlerin belediye başkanının yakın akrabaları ve iş ortakları ve onların yakın akrabaları ile karmaşık ilişkiler zinciri oluşturularak ve kendi kimliği gizlenerek gerçekleştirilmesi, Örnek teşkil etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BELEDİYE ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

İçişleri Bakanlığı'nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi görevden uzaklaştırılmasının ardından haberi alanlar Ataşehir Belediye Binası önünde toplanmaya başladı. Kalabalık kararı alkışlarla protesto etti. Belediye binasına gelenler arasında Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da yer aldı.

İLGEZDİ: HODRİ MEYDAN

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise belediye önünde kendisine destek vermeye gelenlere hitap ederken, " Bildiğiniz gibi Belediye Başkanı olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. Kendini şikayet eden ilk belediye başkanı benim. Hodri meydan. Kendi belediye başkanları gitsin kendilerini şikayet etsin.

Bu iddiaların hepsi yargıya taşınmış ve bunlarla ilgili beraat kararı verilmiştir. Evrak karartıyormuşuz. Yargı elinizde, medya elinizde. Varsa kararttığımız bir şey söyleyin. Kararttığımız hiç bir şey yok. Bu bir siyasi süreçtir. Hukuk burada çökmüştür. Bu bir siyasi tavırdır. Biz buradayız. Belediye başkanı olarak verilemeyecek hiçbir hesabım yok. Alnım açık. Yüzüm ak. Ben buradayım" dedi.



CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi görevden uzaklaştırılmasının ardından haberi alanlar Ataşehir Belediye Binası önünde toplandı. Belediyenin önüne gelen CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat basın mensuplarına bir açıklama yaptı

Canpolat, "Bu AK Partinin kendi üstündeki yolsuzluklarını örtbas etmenin, kapatmanın operasyonudur. Ataşehir Belediye başkanımız kendisi iki sene önce Cumhuriyet Başsavcılığına kendisi için suç duyurusunda bulunmuştur. ’Gelin hakkımda benimle ilgili çıkan haberleri soruşturunuz.’ diyerek, Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat il başkanı ile birlikte gidip başvurmuştur. Kendisi ve ailesi her seferinde her gün bir müfettişle karşı karşıyadır. Burada bir tek hedef vardır. Cumhuriyet Halk Partili başarılı belediye başkanlarının başarısını, başarısız gibi gösterme operasyonudur. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri teslim alma operasyonudur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerini teslim etmeyeceklerini söyleyen Canpolat, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik talimatla yapılan operasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar kavga vereceğiz. Şimdi basın aracılığıyla soruyorum. İçişleri Bakanına, hangi evrakı istediniz de, Battal İlgezdi vermedi size? Hangi belgeyi istediniz de o belgeyi vermedi? Tehlikeli olarak görüp el çektiriyorsunuz. Bu operasyonu size yaptırmayacağız. Bütün partilileri bütün İstanbulluları buraya davet ediyorum. Bütün milletvekillerini buraya davet ediyorum. Bu ülkeyi sizin keyfi yönetiminize bırakmayacağız. Biz her türlü kavgayı vermeye, her türlü mücadeleyi vermeye, her türlü bedeli vermeye Cumhuriyet Halk Partililer olarak, İstanbullular olarak hazırız. Bu esas İstanbulda 5 milyon oyun hayır çıkmasının bedelidir. Siz ne yaparsanız yapın, İstanbul’u alacağız, sizi de seçimle göndereceğiz. Dünyanın her yerinde saldırıların katmerli arttığı dönem faşizmin ayak seslerinin geldiği dönemdir. Biz bu ülkeyi faşistlere ve faşist diktatörlere teslim etmeyeceğiz. Bunun kavgasını sonuna kadar vereceğiz" ifadelerimi kullandı.