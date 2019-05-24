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BELEDİYE BAŞKANI DOMATES SATIYOR

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BELEDİYE BAŞKANI DOMATES SATIYOR
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafiğin akışını engellediği için arabasının yeri değiştirilen seyyar satıcının domateslerini Belediye Başkanı Ayhan Yavuz sattı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyyar satıcılık yaptığı arabasının yerini trafik akışını engellediği gerekçesiyle değiştiren zabıta ekiplerine tepki göstererek eylem yapan esnaf kendini yakmaya çalıştı. Esnafı ikna eden Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, tezgahtaki domatesleri de satarak ücretini seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti.

SEYYAR SATICI KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcılık yapan Hüseyin D.'nin aracı trafik akışını engellediği gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından başka bir alana kaldırıldı. Duruma tepki göstererek elindeki benzin dolu bidonla kendini yakmaya çalışan Hüseyin D.'yi Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz zor da olsa ikna etti. Daha sonra sinir krizi geçiren seyyar satıcı, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Esnafın belediye binası önünde bulunan seyyar tezgahını gören Başkan Yavuz, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara tezgahtaki domatesleri satarak, ücretini seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti.

"RIZKININ PEŞİNDE OLAN HERKESE BİZİM DESTEĞİMİZ VAR"

Belediye Başkanı Yavuz, "Zabıta arkadaşlarımız esnafımıza aracını düzeltme talebinde bulunurken, esnaf kardeşimiz herhalde Ramazan'ın da etkisiyle farklı bir eyleme girişiyor. Geldik, görüşmemizi yaptık. Tezgahının üzerinde de domatesleri vardı, hep beraber sattık. Rızkının peşinde olan herkese bizim desteğimiz var. Ama biz bu desteği verirken de şehrimizin içerisindeki trafik akışının engellenmemesi lazım" dedi.

Bu tür eylemlerin olabileceğinin altını çizen Başkan Yavuz, yaşanacak bu tip olumsuz durumları hep beraber kucaklayarak ortadan kaldıracaklarını belirtti.

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