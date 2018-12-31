Belçim dünyaca ünlü marka'nın yüzü oldu

Belçim Bilgin, dünyaca ünlü kozmetik markasının global marka yüzü oldu.

Yılmaz Erdoğan ile olan 12 yıllık evliliğini bitiren Belçim Bilgin'in, boşanma sonrası ilk projesi belli oldu. Bilgin, dünyaca ünlü kozmetik markasının global marka yüzü oldu. Oyuncunun reklam şarkısını da kendi sesiyle okuduğu film, yılbaşından sonra dünya televizyonlarında yayınlanmaya başlayacak. Duru güzelliğiyle de adından söz ettiren başarılı oyuncu Belçim Bilgin, bir kozmetik markası global marka yüzü oldu. İngiltere, Amerika, Hong Kong, Meksika, Singapur, Tayvan, İsviçre gibi ülkelerde kadınlara ulaşan markanın makyaj koleksiyonunun çekimi yapıldı. Çekimler yönetmen Deniz Kavalalı tarafından Londra'da gerçekleşti. Ünlü ressam Salvador Dali'den ilham alınan, rengarenk koleksiyonuyla dikkat çeken marka için kamera karşısına geçen Belçim Bilgin, filmde farklı stilleriyle yer aldı ve filmin şarkısını kendisi seslendirdi.