BELÇİM BİLGİN'DEN DUYARLI DAVRANIŞ!

Belçim Bilgin’den anlamlı hareket. Oyuncu, Greenpeace’in dünyaca ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu "Okyanusları Koru" projesinin Türkiye temsilcisi oldu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Belçim Bilgin, doğa için harekete geçti. Oyuncu, son dönemde iklim değişikliği, aşırı avlanma ve plastik kirlilik gibi birçok nedenden dolayı tehlike altında olan okyanuslar için Greenpeace ile işbirliği yapacak.