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Belçika'ya Tepki
Adalet Bakanı Gül'den Belçika'ya tepki
Etiketler: adalet bakanı, abdulhamit gül, belçika
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