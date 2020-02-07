  • BIST 122.439
  • Altın 301,577
  • Dolar 5,9826
  • Euro 6,5623
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Belçika'ya Tepki

»
Belçika'ya Tepki
Adalet Bakanı Gül'den Belçika'ya tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararına tepkisini dile getirdi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kazanın 2 Nedeni07 Şubat 2020 Cuma 10:21
  • Tacizci Öğretmen İstanbul'a Atandı06 Şubat 2020 Perşembe 12:32
  • Kayseri'de Büyük Panik06 Şubat 2020 Perşembe 12:19
  • Kahreden Detay06 Şubat 2020 Perşembe 12:17
  • Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Açıklandı06 Şubat 2020 Perşembe 12:10
  • Şehitleri Son Yolculuklarına Uğurluyorlar06 Şubat 2020 Perşembe 12:07
  • Ortalık Savaş Alanına Döndü06 Şubat 2020 Perşembe 12:00
  • KAPIYI KAPATTI İŞKENCE BAŞLADI06 Şubat 2020 Perşembe 11:48
  • Giresun'da Facia06 Şubat 2020 Perşembe 11:45
  • Polis aracını çalan genci öldürdü.06 Şubat 2020 Perşembe 11:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim