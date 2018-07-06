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Belçika maçı öncesi Brezilya'ya şok haber

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Belçika maçı öncesi Brezilya'ya şok haber
Brezilya milli takımında sakatlığı devam eden Danilo'dan kötü haber geldi.

Brezilya Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, dünkü antrenman sırasında sol ayak bileğinden sakatlanan 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği ve Dünya Kupası boyunca tedavisine devam edileceği belirtildi.

Manchester City'de forma giyen Danilo'nun, takım arkadaşlarını desteklemek amacıyla tedavisini milli takım kampında sürdüreceği ve kadroda yer alacağı belirtildi.

Brezilya'nın İsviçre ile oynadığı ilk maçta forma giyen Danilo, yaşadığı hafif sakatlığın ardından diğer maçlarda dinlendirilmişti.

Brezilya, çeyrek finalde Belçika ile bugün karşılaşacak.

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