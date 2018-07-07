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Belçika, Brezilya karşısında tarih yazdı

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Belçika, Brezilya karşısında tarih yazdı
2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ile Belçika karşı karşıya geldi. Kazan Arena'da Sırp hakem Milorad Mazic'in yönettiği mücadelede Belçika, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Mücadelede Belçika, 13. dakikada Fernandinho'nun kendi kalesine attığı golle Brezilya karşısında 1-0 öne geçti. Belçika, 31. dakikada Kevin de Bruyne'ün golü ile soyunma odasına 2-0 üstün girdi. Brezilya, 76. dakikada Renato Augusto'nun attığı golle Belçika karşısında durumu 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Belçika adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Belçika, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak. Fransa-Belçika karşılaşması, 10 Temmuz Salı günü Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak.

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