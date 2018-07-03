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Belçika 90+4'te adını çeyrek finale yazdırdı

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Belçika 90+4'te adını çeyrek finale yazdırdı
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında turnuvanın favorilerinden Belçika, Japonya'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Rostov Arena'da Senegal'den Malang Diedhiou yönettiği mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi. İkinci yarı Japonya, 48. dakikada Genki Haraguchi ve 52. dakikada Takashi Inui'nin attığı gollerle Belçika karşısında 2-0 öne geçti. Belçika, 69. dakikada Jan Vertonghen ve 74. dakikada Marouane Fellaini'nin attığı golle Japonya karşısında 2-2 eşitliği yakaladı. Mücadelenin uzatma dakikalarına kalacağı beklenirken 90+4. dakikada sahneye Nacer Chadli çıktı. Belçika, Chadli'nin attığı golle Japonya karşısında 3-2 öne geçti. Bu sonuçla Belçika adını çeyrek fiinale yazdırdı.

Belçika çeyrek finalde Meksika’yı 2-0’la geçen Brezilya ile karşılaşacak. Brezilya-Belçika çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Kazan Arena'da oynanacak.

Belçika G grubunu 9 puanla yenilgisiz tamamlayarak son 16 turuna geldi. Japonlar ise H grubunu 4 puanla 2. sırada tamamladı ve ‘sarı kart’ avantajıyla Senegal’in yerine bir üst tura adını yazdırdı.

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