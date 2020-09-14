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Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı

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Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı
Belarus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün ülke genelinde gerçekleştirilen protestolarda toplam 774 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı
Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar sürüyor.
Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı

Dün ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen protestolara yaklaşık 100 bin kişi katılırken, gösteriler sırasında zaman zaman tansiyon yükselmişti.

Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı

Göstericilere tazyikli su ile müdahale eden güvenlik güçleri, bazı bölgelerde ise kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açmıştı.

Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı
Belarus İçişleri Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ülke genelindeki protestolar sırasında toplam 774 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı

Bakanlık, gözaltına alınanlardan 500'ünün başkent Minsk'te olduğunu belirtti.

Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı
 
Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı
Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı
Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı
Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı
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