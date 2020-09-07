  • BIST 1.093
  • Altın 463,188
  • Dolar 7,4390
  • Euro 8,8103
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Belarus’ta muhalefet lideri kaçırıldı mı?

»
Belarus’ta muhalefet lideri kaçırıldı mı?
Belarus'ta Devlet Başkanı Lukaşenko'nun seçimi kazanmasıyla başlayan gösteriler, neredeyse bir aydır devam ediyor. Başkent Minsk'te yüzbinlerce gösterici, Lukaşenko'nun istifası için yürüdü. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.

600'ün üzerinde gözaltı var. Belarus muhalefeti, gözaltına alınanlar arasında muhalif lider Maria Kolesnikova'nın da olduğunu açıkladı. Kolesnikova'nın kimliği bilinmeyen kamuflajlı kişilerce bir kamyonete bindirilerek alı konulduğunu duyurdu. Belarus yetkilileri, muhalif liderin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmadığını açıkladı. Minsk polisi, olaya ilişkin soruşturma açıldığını söyledi.

MİNSK'TE HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİ

Yüzbinler başkanlık konutuna yürüdü, güvenlik güçleri etten duvar oldu. Belarus'ta hükümet karşıtı gösteriler polis müdahalesiyle bitti. Belarus'un büyük şehirlerinde hükümet karşıtı göstericiler sokağa döküldü, Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun istifasını istedi. Başkent Minsk'te sayıları 100 bini bulan göstericiler, Lukaşenko'nun başkanlık konutuna yürüdü.

633 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ve ordu birlikleri, şehir merkezine giriş-çıkışları kapadı. Bakanlık konutu etrafında adeta etten bir duvar ören güven birlikleri, göstericilere dağılın uyarısı yaptı. Göstericiler uyarıları umursamadı, güvenlik güçleri müdahale etti. Biber gazı ve ses bombalarıyla başlayan müdahale, kısa sürede arbadeye dönüştü. Başkent sokaklarında yaşanan şiddet olayları, bir kez daha kameralara yansıdı. Ülke genelinde 633 gösterici gözaltına alındı.

BELARUSLU MUHALİF KAÇIRILDI MI?

Belarus muhalefeti, gözaltına alınanlar arasında muhalif lider Maria Kolesnikova'nın da olduğunu açıkladı. Kolesnikova'nın kimliği bilinmeyen kamuflajlı kişilerce bir kamyonete bindirilerek alı konulduğunu duyurdu. Belarus yetkilileri, muhalif liderin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmadığını açıkladı. Minsk polisi olaya ilişkin soruşturma açıldığını söyledi.

DEVLET BAŞKANI LUKAŞENKO Rusya'YA GİDİYOR

Gösterilerin hedefindeki Lukaşenko, görüşmeler için önümüzdeki günlerde Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Lukaşenko daha önce göstericilere karşı Rusya'dan yardım istemiş, Rusya Devlet Başkanı Putin, "Gerekirse güvenlik güçlerini devreye sokarız" demişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bahreyn hakkında flaş iddia! İsrail ile anlaşmaya mı vardılar?03 Eylül 2020 Perşembe 14:35
  • Hindistan ve Çin askerleri tartışmalı sınırda ikinci kez görüştü01 Eylül 2020 Salı 18:34
  • İsrail ile BAE iş birliği anlaşması imzaladı01 Eylül 2020 Salı 18:28
  • Yunanistan'da Dendias'tan gerilimi artıracak açıklama31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:53
  • İsrail'den gizli görüşme itirafı31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:48
  • İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor30 Ağustos 2020 Pazar 11:12
  • Can kaybı 850 bine yaklaşıyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar30 Ağustos 2020 Pazar 11:01
  • Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:55
  • Yaklaşanı vurun29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:44
  • 2023'te piyasaya sürülecek29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:40
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim