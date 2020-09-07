Belarus’ta muhalefet lideri kaçırıldı mı?

Belarus'ta Devlet Başkanı Lukaşenko'nun seçimi kazanmasıyla başlayan gösteriler, neredeyse bir aydır devam ediyor. Başkent Minsk'te yüzbinlerce gösterici, Lukaşenko'nun istifası için yürüdü. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.

600'ün üzerinde gözaltı var. Belarus muhalefeti, gözaltına alınanlar arasında muhalif lider Maria Kolesnikova'nın da olduğunu açıkladı. Kolesnikova'nın kimliği bilinmeyen kamuflajlı kişilerce bir kamyonete bindirilerek alı konulduğunu duyurdu. Belarus yetkilileri, muhalif liderin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmadığını açıkladı. Minsk polisi, olaya ilişkin soruşturma açıldığını söyledi.

MİNSK'TE HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİ

Yüzbinler başkanlık konutuna yürüdü, güvenlik güçleri etten duvar oldu. Belarus'ta hükümet karşıtı gösteriler polis müdahalesiyle bitti. Belarus'un büyük şehirlerinde hükümet karşıtı göstericiler sokağa döküldü, Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun istifasını istedi. Başkent Minsk'te sayıları 100 bini bulan göstericiler, Lukaşenko'nun başkanlık konutuna yürüdü.

633 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ve ordu birlikleri, şehir merkezine giriş-çıkışları kapadı. Bakanlık konutu etrafında adeta etten bir duvar ören güven birlikleri, göstericilere dağılın uyarısı yaptı. Göstericiler uyarıları umursamadı, güvenlik güçleri müdahale etti. Biber gazı ve ses bombalarıyla başlayan müdahale, kısa sürede arbadeye dönüştü. Başkent sokaklarında yaşanan şiddet olayları, bir kez daha kameralara yansıdı. Ülke genelinde 633 gösterici gözaltına alındı.

BELARUSLU MUHALİF KAÇIRILDI MI?

Belarus muhalefeti, gözaltına alınanlar arasında muhalif lider Maria Kolesnikova'nın da olduğunu açıkladı. Kolesnikova'nın kimliği bilinmeyen kamuflajlı kişilerce bir kamyonete bindirilerek alı konulduğunu duyurdu. Belarus yetkilileri, muhalif liderin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmadığını açıkladı. Minsk polisi olaya ilişkin soruşturma açıldığını söyledi.

DEVLET BAŞKANI LUKAŞENKO 'YA GİDİYOR

Gösterilerin hedefindeki Lukaşenko, görüşmeler için önümüzdeki günlerde Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Lukaşenko daha önce göstericilere karşı Rusya'dan yardım istemiş, Rusya Devlet Başkanı Putin, "Gerekirse güvenlik güçlerini devreye sokarız" demişti.