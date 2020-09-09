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Belarus’ta bir muhalif daha ortadan kayboldu!

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Belarus’ta bir muhalif daha ortadan kayboldu!
Maskeli kişiler Znak’ı ofisinden kaçırdı

Belarus'ta Lukaşenko muhalifleri zor günler geçiriyor. Koordinasyon Konseyi'nin ülkede kalan son aktif üyesi Maxim Znak, maskeli kişiler tarafından alıkoyulduktan sonra kendisinden haber alınamıyor.

Belarus'ta Ağustos ayında yapılan seçimlerin ardından ülke adeta yangın yeri… 26 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun oyların 80'inini alarak seçimleri kazanması ortalığı karıştırmıştı.Belarus’ta bir muhalif daha ortadan kayboldu! Maskeli kişiler Znak’ı ofisinden kaçırdı

Muhalefetin seçim sonuçlarını kabul etmemesi sonucu sokaklara dökülenler, Lukaşenko’nun görevi bırakması ve yeniden seçim çağrıları yapmıştı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko.

Seçimlerde Lukaşenko'nun karşısına çıkan Svetlana Tikhanovskaya ülkeyi terk etmek zorunda kalırken, geride kalan muhalifler de zor günler geçiriyor. Lukaşenko’ya karşı kurulan Koordinasyon Konseyi üyelerinden Maria Kolesnikova’nın, başkent Minsk’te bir minibüsten inen maskeli kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

PASAPORTU YIRTARAK KALDI

O iddiadan saatler sonra Belarus Sınır Koruma Polisi, Kolesnikova ve beraberindeki iki kişinin Ukrayna'ya geçmek isterken yakalandığını açıkladı.

Svetlana Tikhanovskaya ve Maria Kolesnikova

Yerel basın Kolesnikova’nın ülke dışına çıkmaya zorlandığını, muhalif liderin pasaportunu yırtması sonucu gözaltına alındığını yazdı.


Znak’ın avukatı, müvekkilinin ofisinin yanı sıra dairesinin de arandığını söyledi.

DAİRESİNİ DE ARADILAR

Kolesnikova’dan sonra sıra bu kez Maxim Znak’a geldi. Koordinasyon Konseyi’nin ülkede kalan son aktif üyesi olan Znak’ın, ofisinde maskeli kişiler tarafından alıkoyulduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı öne sürüldü.

 
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