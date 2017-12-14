Beklenmeyen Karar Doları Uçurdu!

Fed beklendiği gibi faizleri artırdı, gelecek dönem öngörülerini değiştirmedi dolar/TL'de dün işlem gördüğü 3.85'li seviyelerden 3.81'e doğru geriledi. Ancak Merkez Bankası'nın faizleri beklenenden az artırmasının ardından dolar/TL 3.89'u aştı.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz oranlarını artırmasına karşın önümüzdeki yıllarda daha hızlı ve/veya daha çok faiz artışı yapılabilir endişelerini boşa çıkaracak şekilde gelecek dönem faiz artış öngörülerini değiştirmemesinin ardından dolar geniş bantta değer kaybederken dolar/TL’de dün işlem gördüğü 3.85’li seviyelerden 3.81’e doğru geriledi.

(Fed), öngörüldüğü gibi faiz oranlarını artırdı ancak, ABD büyümesinin kısa vadeli bir ivme kazanmasını öngörmesine rağmen gelecek yıllar için faiz artış tahminlerini değiştirmedi.

Fed faiz oranlarını 25 baz puan artırarak yüzde 1.25 ile 1.50 aralığına çekerken bu yıl içindeki üçüncü faiz artışı oldu.

Fakat Fed’in 2018 ve 2019 yıllarında üçer ilave faiz artırımına ilişkin tahmini, Eylül ayı tahminlerine göre değişmedi.

Dolar/TL dün akşam saatlerinde işlem gördüğü 3.85’li seviyelerden sert gerileyerek saat 08.37’de 3.8110/3.8140 seviyesinde işlem gördü. Daha sonra yukarı yönlü bir hareket izleyen kur, 3.8416’ya kadar yükseldi. Dolar/TL saat 13.28’de 3.8355/3.8376’dan işlem görüyordu. Merkez Bankası’nın piyasaya borç verdiği faizi yüzde 12,25’ten 12,75′ çıkarmasının ardından kur 3.89’u aştı.