Beklenen Toplantı Başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen dijital Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı.Toplantı, altıncı kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.Toplantıda toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren üç önemli konu görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir süredir mesaisini sürdürdüğü İstanbul Huber Köşkü’nden videokonferansla altıncı kez başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde milyonlarca genç ve yaşlıyı ilgilendiren kritik kararlar alınacak. Kabinenin ana gündem maddesi günlerdir merakla beklenen LGS ve YKS’nin yapılacağı tarihin belirlenmesi olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın farklı seçenekler üzerinde çalıştığı liselere giriş sınavı LGS’nin haziran ayının son haftasında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Salgın nedeniyle daha önce 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz’a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS’nin de turizm sektörünün olumsuz etkilenebileceği görüşü üzerine yeniden haziran ayına çekilebileceği konuşuluyor.

İKİ BAYRAMDA 4 GÜN YASAK GELEBİLİR

Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması planı, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde duruluyor.

Ayrıca Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük yasak getirilmesi planlanıyor.