BEKLENEN MARMARA DEPREMİ İÇİN UYARI GELDİ!

İstanbul'da yaşanması beklenen "Marmara depremi" ile ilgili incelemelerde bulunan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, depremle ilgili olarak "En az 7.5'le vuracak. 2.5 dakika sürecek" dedi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Uzmanlar tarafından sıkça dikkat çekilen ve alınan önlemlerle ilgili tartışmaların sürdüğü 'Marmara depremi' konusunda olası senaryolar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Jeoloji profesörü Cenk Yaltırak, "Verilere göre olası Marmara depreminin büyüklüğü minimum 7.5 olacak. Depremin zararının 17 Ağustos depreminden 2 kat büyük olacağını yüzde yüz biliyoruz, bizim derdimiz artık bilmek değil nereyi nasıl etkileyeceği" dedi. Marmara’da olası bir depremin en az 7,5 büyüklüğünde olacağını söyleyen Yaltırak, "Bu raporların sonuçlarına göre biliyoruz ki fayın kırılması için 7.5 ten büyük deprem olması lazım ve elimizdeki verilere göre öyle de olacak" tespitini yaparak şöyle devam etti:

"Bu çalışma bize gösterdi ki; atım yoksuluğundan dolayı az miktarda bir atım birikse bile, fayın kendisi çok derine uzandığı için büyük depremler oluyor ve süre uzuyor. Marmara’da 20 yılda 6 deprem olmuş ve 7. deprem olmaya başlıyor. Elimizdeki verilere göre biz bu depremin 2019 ile 2026 arasında olacağını ve 2.5 dakika kadar uzayabileceğini görüyoruz." dedi.