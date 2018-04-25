Beklenen Gül Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,''Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da'' dedi.

CHP'den peş peşe Abdullah Gül açıklamaları geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal paylaşım sitesi "Twitter" üzerinden yaptığı açıklamada, ''Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da '' dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi etrafındaki tartışmalar sürerken CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan da açıklama geldi. Tezcan "Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok. İsimlerin kamuoyu önünde konuşulması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifak peşindeyiz" dedi.

Bir açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan geldi.

Ağbaba yaptığı açıklamada, ''CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim yok'' dedi.