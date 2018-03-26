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Bekir Saçara Konuştu

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Bekir Saçara Konuştu
Eliz Sakuçoğlu Posta gazetesine verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sakuçoğlu 'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim' dedi.

Günübirlik ilişki yaşamadım ama yaşayabilirim. Ruhuma dokunabilen, benim frekansıma girebilen ve enerjime bir şeyler katabilen biri çıkarsa tabii ki yaşarım.3- Tek eşliliği savunurum ama tek eşliliğe inanmıyorum. Doğamıza aykırı. Dolayısıyla ben yaşamışbiri de olarak aldatılmayı her türlü kabul ederim. Ettim de. Ben her ilişkimde aldatıldım. 4- Ben aldatmadığım için 'insan neden aldatır' bilemem. aldatmanı, sevgi eksikliğiyle de alakası yoktur. İçgüdüdür benim gözümde. Özgüven eksikliğidir. O an onu yaşamak ister...5- Aşk için yapmayacağım şey yok. Kendi hayallerimden, benliğimden vazgeçebilirim. Gözüm kördür. diyelim ki, hayalimde evlenmek ve anne olmak var. Ama öyle bir erkek girdi ki hayatıma, evlilik ve çocuk istemiyor. Evlenmekten de, çocuk sahibi olmaktan da vazgeçerim. Roma'yı da yakarım, adını dağlara da yazarım! 

 

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