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Bekir Bozdağ'dan "iptal başvurusu" açıklaması

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Bekir Bozdağ'dan "iptal başvurusu" açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan referandumun iptali için YSK'ya yapılan iptal başvurusuna yönelik bir açıklama yaptı.

 Bozdağ, "CHP referandum yenilgisine mazeret arıyor, kendisine baksın" diye konuştu.

 

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