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Bekir Bozdağ'dan "iptal başvurusu" açıklaması
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Güncel
19.04.2017 11:50
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan referandumun iptali için YSK'ya yapılan iptal başvurusuna yönelik bir açıklama yaptı.
Bozdağ, "CHP referandum yenilgisine mazeret arıyor, kendisine baksın" diye konuştu.
Etiketler:
Bekir Bozdağ
,
referandum
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