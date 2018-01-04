  • BIST 115.672
  • Altın 159,105
  • Dolar 3,7600
  • Euro 4,5361
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Murat Hazinedar Görevden Uzaklaştırıldı!

Bekir Bozdağ'dan Hakan Atilla Açıklaması

»
Bekir Bozdağ'dan Hakan Atilla Açıklaması
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Zarrab Davası, siyasi bir kumpas davadır. Zarrab Davası'nda hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır” dedi.

Bozdağ, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan ABD'deki ambargo davasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Zarrab Davası, siyasi bir kumpas davadır. Zarrab Davası'nda hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada kararın, soruşturmadan önce verilmiş, soruşturma, yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır. Bu nedenle ABD'de görülen Zarrab Davası'nda jürinin kararı, bizim için sürpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir. Jürinin Mehmet Hakan Atilla'yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. Zarrab Davası, Türkiye'de ve ABD'de FETÖ ve CIA, FBI, ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatıdır. Türkiye, FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye'yi ve Türkiye'nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar, uluslararası hukuka da aykırıdır.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bekir Bozdağ'dan Hakan Atilla Açıklaması04 Ocak 2018 Perşembe 11:56
  • Hakan Atilla Suçlu Bulundu!04 Ocak 2018 Perşembe 11:51
  • "Ayağını kırın suçu bana atın"03 Ocak 2018 Çarşamba 16:08
  • Hakan Atilla Davasında Flaş Gelişme03 Ocak 2018 Çarşamba 09:18
  • "Millete İyi Anlatın"03 Ocak 2018 Çarşamba 09:16
  • Erdoğan'dan Gül Hamlesi02 Ocak 2018 Salı 08:51
  • NATO'da Bir İlk Gerçekleşti!29 Aralık 2017 Cuma 13:49
  • İSKİ'de İhale Skandalı Doğru Mu Çıktı?29 Aralık 2017 Cuma 09:10
  • Erdoğan'dan Güle KHK Sitemi!28 Aralık 2017 Perşembe 11:12
  • Yürümek İsteyen İşçilere Gözaltı!26 Aralık 2017 Salı 13:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim