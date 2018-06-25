  • BIST 94.008
  • Altın 190,486
  • Dolar 4,6948
  • Euro 5,4894
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABekir Bozdağ'dan Flaş Açıklama!

Bekir Bozdağ'dan Flaş Açıklama!

»
Bekir Bozdağ'dan Flaş Açıklama!
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Seçim sonuçlarına  baktığımız zaman milletimiz, Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye  büyük bir değer verdi" diyen Bozdağ, Muharrem İnce'nin seçim sonuçları kabul ettiğine yönelik açıklamalarına ilişkin "Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız  zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım" yorumunu yaptı.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ

Partilerde MHP  büyük bir başarı ortaya koydu çünkü bütün anketleri, anketçileri tekzip eden bir  sonuç ortaya çıktı.

İNCE'NİN AÇIKLAMALARI

Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız  zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım.

'MESAJI ALDIK'

Cumhurbaşkanımız, 'Mesajı aldık' açıklamasını dün yaptı. Mesajı doğru okumamız, o mesajın gereklerini doğru yapmamız son derece önemli. 

DEMİRTAŞ'IN ALDIĞI OY ORANI

Yüzde 9'un  altında oy aldı, partisi ise daha yukarıda oy aldı. Bu tabii CHP'nin  milletvekilliğinde düşen oylarının önemli bir kısımının HDP'ye gittiğini  gösteriyor. Rakamlar çok net ortada.

'KILIÇDAROĞLU KAZANMAYI HEDEFLEMİYOR'

Kılıçdaroğlu kazanmayı hedefleyen biri  değil. AK Parti'yi azaltmayı, eksiltmeyi hedefleyen bir siyaset ortaya  koyuyor.

Cumhurbaşkanının partili olması, görevini  bağımsız ve tarafsız yapmasına engel değildir.

'BARAJI GEÇMEMİŞ OLACAKTI'

Eğer CHP'den bu oylar HDP'ye akmamış  olsaydı şu anda HDP barajı geçmemiş olacaktı."

BEDELLİ AÇIKLAMASI

Takvimini tam söyleme imkanı yok ama genel işleyişle alakalı bir yorum yapabilirim. Cumhurbaşkanı ve vekillerimizin yemin ederek göreve başlaması lazım, parlamento 1 Ekim’e kadar ara verecek ve sonuçta bedelli konusunda Ekim’den sonra gündeme gelecektir. Bedelli KHK ile alınacak bir karar değil, Meclis açıldıktan sonra bu konuda gereği yapılacaktır bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu konu bu yıl içinde hallolacaktır

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21 Haziran 2018 Reyting Sonuçları22 Haziran 2018 Cuma 11:24
  • Beşiktaş'taki Bir Otele FETÖ Baskını22 Haziran 2018 Cuma 11:20
  • MSGSÜ'YE BÜYÜK ŞOK!22 Haziran 2018 Cuma 11:08
  • İstanbul’da 32 katlı gökdelende yangın paniği!22 Haziran 2018 Cuma 11:07
  • Ankara'yı Şiddetli Yağış Vurdu22 Haziran 2018 Cuma 10:26
  • İstanbul Valiliğinden Miting Uyarısı21 Haziran 2018 Perşembe 13:27
  • Kadıköy'de Şüpheli Çanta Paniği21 Haziran 2018 Perşembe 13:26
  • Ünlü Şarkıcı Öldürüldü!21 Haziran 2018 Perşembe 12:57
  • 'Erdoğan'ın Hali İyi Değil Doktora Gitmesi Lazım'21 Haziran 2018 Perşembe 11:32
  • 20 Haziran Reyting Sonuçları21 Haziran 2018 Perşembe 11:26
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim