Bekir Bozdağ'dan Flaş Açıklama!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Seçim sonuçlarına baktığımız zaman milletimiz, Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye büyük bir değer verdi" diyen Bozdağ, Muharrem İnce'nin seçim sonuçları kabul ettiğine yönelik açıklamalarına ilişkin "Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım" yorumunu yaptı.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ

Partilerde MHP büyük bir başarı ortaya koydu çünkü bütün anketleri, anketçileri tekzip eden bir sonuç ortaya çıktı.

İNCE'NİN AÇIKLAMALARI

Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım.

'MESAJI ALDIK'

Cumhurbaşkanımız, 'Mesajı aldık' açıklamasını dün yaptı. Mesajı doğru okumamız, o mesajın gereklerini doğru yapmamız son derece önemli.

DEMİRTAŞ'IN ALDIĞI OY ORANI

Yüzde 9'un altında oy aldı, partisi ise daha yukarıda oy aldı. Bu tabii CHP'nin milletvekilliğinde düşen oylarının önemli bir kısımının HDP'ye gittiğini gösteriyor. Rakamlar çok net ortada.

'KILIÇDAROĞLU KAZANMAYI HEDEFLEMİYOR'

Kılıçdaroğlu kazanmayı hedefleyen biri değil. AK Parti'yi azaltmayı, eksiltmeyi hedefleyen bir siyaset ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanının partili olması, görevini bağımsız ve tarafsız yapmasına engel değildir.

'BARAJI GEÇMEMİŞ OLACAKTI'

Eğer CHP'den bu oylar HDP'ye akmamış olsaydı şu anda HDP barajı geçmemiş olacaktı."

BEDELLİ AÇIKLAMASI

Takvimini tam söyleme imkanı yok ama genel işleyişle alakalı bir yorum yapabilirim. Cumhurbaşkanı ve vekillerimizin yemin ederek göreve başlaması lazım, parlamento 1 Ekim’e kadar ara verecek ve sonuçta bedelli konusunda Ekim’den sonra gündeme gelecektir. Bedelli KHK ile alınacak bir karar değil, Meclis açıldıktan sonra bu konuda gereği yapılacaktır bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu konu bu yıl içinde hallolacaktır